Wimmelbild mit Gregor Gysi : Menschenkette gegen Rassismus in Parchim

Über 50 Menschen folgten dem Aufruf von Fridays for Future Parchim. Darunter einige Berühmtheiten.

Parchim | Zum Abschluss der internationalen Wochen gegen Rassismus rief Fridays for Future (FFF) Parchim am Sonnabend zu einer Menschenkette auf. Über 50 Personen zeigten so Gesicht gegen Rassismus und Hetze. „Es ist total cool, dass spontan so viele mitgemacht haben“, sagt Jannes Haak von FFF Parchim. Am meisten überrascht hätte ihn, dass der Bundesta...

