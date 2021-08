Stahlbeton für das neue Kulturzentrum : Parchimer Kulturmühle wächst am Ufer der Elde in die Höhe

Im Ergebnis erhalten die Kreisstadt einen neuen Theatersaal, Werkstätten, Garderoben, eine Schneiderei und Probebühnen für die Künstler.

Parchim | Hier fließt der Beton: An den Ufern der Elde entsteht bis Ende 2022 im Stadtzentrum von Parchim ein modernes Kulturzentrum. In Symbiose mit der historischen Kornmühle aus dem 19 Jahrhundert wächst in bester Uferlage an der Elde die Parchimer Kulturmühle in die Höhe. Im Mittelpunkt des aktuellen Geschehens steht für das Generalun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.