Fairer Handel : Parchimer Weltladen lädt zum Tag der offenen Tür ein

Seit 30 Jahren engagiert sich in Parchim ein kleiner Verein für gerechte Handelsbeziehungen in der Welt. Am 14. September lädt der Weltladen in der Mühlenstraße zum Tag der offenen Tür ein.

Parchim | Das kleinste Fachgeschäft in Parchim ist fast 31 Jahre alt und wird ehrenamtlich betrieben: Seit 1990 gibt es in der Kreisstadt einen Weltladen, in dem Kunden fair gehandelte Lebensmittel wie Kaffee, Tee und Schokolade, sowie Handwerksprodukte shoppen können. Laden wird von einem Verein betrieben Den Betrieb sichert ein Verein ab, der sich wenig...

