Geschätzt für Expertise : Parchimer zum Präsidenten der deutschen Steuerberater gewählt

Torsten Lüth ist jüngster Chef – erst auf Landes- und nun auch auf Bundesebene

Parchim | Viele Parchimer und Berufspendler fahren Tag für Tag an der Steuerkanzlei Form Lex in der Ludwigsluster Chaussee vorbei. Nicht nur Parchimer holen sich hier bei Torsten Lüth Rat in Steuerangelegenheiten. Zu seinen Mandanten zählen die Bauunternehmer, Handwerker, Händler und Dienstleister der Region. Am Freitag wurde der Parchimer Steuerberater mit übe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.