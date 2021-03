Parchim : Parchimerin trennt sich von fast 2000 Puppen

Heimatbund Parchim nahm die Sammlung von Editha Schwanz für das städtische Museum entgegen.

Parchim | Editha Schwanz muss sich noch an die ungewohnte Leere in ihrer Wohnung gewöhnen. Bis vor einigen Tagen hatte sie etwa 2000 stille Mitbewohner. Sie nahmen das kleine Kinderzimmer sowie zwei Räume im Keller ihres Hauses in Beschlag. Die Parchimerin war Puppensammlerin. Im Laufe von etwa 20 Jahren trug Editha Schwanz schätzungsweise 2000 Exemplare zus...

