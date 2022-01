Holocaust-Gedenktag in Parchim : Stadtvertreter putzen Stolpersteine

Stadtpolitiker verschiedener Fraktionen beteiligten sich an der Aktion, zu der zum dritten Mal SPD-Fraktionsvorsitzende Jana Haak aufgerufen hatte.

Parchim | Nur selten bleiben Menschen stehen, um zu lesen, was auf den Quadraten aus Messing auf verschiedenen Parchimer Gehwegen steht. „Stolpersteine“ heißen sie und sie erinnern auch in der Kreisstadt an einige jüdische Menschen, die hier bis zu ihrer Vertreibung oder Ermordung lebten. In Parchim wurde bereits im Jahr 1297 eine jüdische Gemeinde erwähnt und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.