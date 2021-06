Ausflugsziele in der Region : Pingelhof und Ruhner Turm öffnen wieder ihre Tore

Zwei beliebte Naherholungsziele in der Region können nach der Corona-Zwangspause wieder besucht werden. Für die nächste Woche haben sich bereits mehrere Schulklassen auf der Museumsanlage in Alt Damerow angekündigt.

Alt Damerow, Marnitz | „Ich bin so erfüllt vor lauter Freude“, schwärmt Kerstin Zimmermann. Am Dienstag wird die Museumsführerin das Tor zum Pingelhof in Alt Damerow aufschließen. Diesem Moment fiebert sie schon lange entgegen. „Gott sei Dank, nun ist es so weit. Das macht mich so glücklich“, sprudeln die Worte nur so aus ihr heraus. Nach der langen Zwangsschließung find...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.