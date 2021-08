Aufführung am Sonntagabend : Plauer Burgfestspiele lassen in Parchim Urlaubsstimmung aufkommen

Am Sonntag um 11 Uhr geht das Festival der darstellenden und bildenden Kunst "Kultur on Tour" in Parchim weiter. Auf die Besucher warten Führungen, Figurentheater, Musik und bildende Künstler.

Parchim | Ein fieser Gewitterguss am Sonnabendabend in Parchim verdarb Darstellern und Zuschauern die zweite Halbzeit einer Open-Air-Aufführung in der Parkanlage „Alter Friedhof“. Doch es gibt eine zweite Chance: Am heutigen Sonntag, 8. August, sind die Plauer Burgfestspiele erneut mit ihrer Sommer-Revue „Jetzt wird's heiß“ am gleichen Ort zu erleben. Ab 20 ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.