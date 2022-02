Sexuelle Belästigung : Polizei sucht Sexualstraftäter in Parchim

Am Mittwoch wurde in der Stadt schon wieder eine Frau sexuell belästigt. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art in der jüngeren Vergangenheit. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem möglichen Täter.

Parchim | Am Mittwoch kam es gegen 14.30 Uhr erneut zu einer sexuellen Belästigung im Stadtgebiet Parchim. Das teilte die Polizei mit. Diese Straftat steht nach derzeitigem Ermittlungsstand im Zusammenhang mit weiteren sexuellen Belästigungen in der Kreisstadt Anfang Dezember. Weiterlesen: Polizei Parchim sucht mit Fahndungsfoto nach Sexualverbrecher Hinw...

