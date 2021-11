Energiewende in Parchim : Erste Power-to-Heat-Anlage im Norden in Betrieb genommen

Zwei zuvor erdgasbetriebene Blockheizkraftwerke können jetzt überschüssigen Windstrom, der nicht vom Netz aufgenommen werden kann, in Fernwärme umwandeln. Möglich wurde das durch Kooperation mit dem Unternehmen 50Hertz.

Parchim | Die Stadtwerke in Parchim waren die schnellsten. In der Kreisstadt konnte am Montag die erste sogenannte Power-to-Heat-Anlage im gesamten Norden offiziell in Betrieb genommen werden. Zwei bisher mit Erdgas betriebene Blockheizkraftwerke wurden so umgebaut, dass sie nun überschüssigen Windstrom in Fernwärme umwandeln können. Bekanntlich ist da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.