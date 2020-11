Asklepios-Klinik Parchim : Protest für Kinderstation geht weiter

Am Mittwoch um 17 Uhr ruft das Bündnis zur kompletten Wiedereröffnung der Kinderstation Parchim zu einer Mahnwache auf.

von Armin Kung

23. November 2020, 13:00 Uhr

Parchim | Der Protest geht weiter: Für Mittwoch ruft das Bündnis zur kompletten Wiedereröffnung der Kinderstation Parchim zu einer halbstündigen Mahnwache am Krankenhaus auf. Los geht die um 17 Uhr.

Erfolgreicher und wichtiger Einsatz

Nastja Maria Lange vom Aktionsbündnis „Parchimer Kinderklinik und Kreißsaal bleiben“ (PKKB) begrüßt die neue Chefärztin, die ab dem 1. Januar in Parchim beginnt und die Station wiederaufbauen soll. „Diese und so viele andere Errungenschaften, wie etwa die Bundesratsinitiative zur Abschaffung diagnosebezogener Fallpauschalen in der Kindermedizin und Geburtshilfe oder die Enquête Kommission für MV, zeigen, dass unser Protest im letzten Jahr Erfolge hatte und wichtig war. Deshalb danken wir jedem Menschen, der uns unterstützt hat - in welcher Form auch immer“, so Lange.

Bürgermeisterin unter Demonstranten

Nichtsdestotrotz bliebe der Parchimer Protest so lange bestehen, bis die Kinderstation in der Kreisstadt wieder ihre Türen öffnet. Denn auch im zurückliegenden Jahr habe es viele leere Versprechungen gegeben, so Lange.

Die jüngste Demonstration fand am Wochenende vor Halloween statt. Ungefähr 50 Bürger nahmen an dem Protestmarsch vom Markt zur Klinik teil. Auch die Crivitzer Bürgermeisterin Britta Brusch-Gamm war dabei und sie betonte, dass sich Parchimer und Crivitzer in der Gesundheitsversorgung nicht gegeneinander ausspielen lassen dürfen.

Weiterlesen:

Darum geht's im MEDIENPROJEKT von SVZ und NNN Etwa 65.000 Schüler und Lehrer allein in unserem Verbreitungsgebiet erhalten in einem gemeinsamen Projekt der Zeitungsverlage und des MV-Bildungsministeriums bis zum Jahresende kostenlosen Zugang zu den Newsportalen. Fragen Sie an den Einrichtungen ihrer Kinder nach den Bedingungen und Login-Daten, die Sie auch in der Familie nutzen können. Was bewegt die Schüler ab Klasse 5 bis hinauf in die Gymnasien und Berufsschulen unseres Landes? Was passiert in ihrem Umfeld, in Deutschland und der Welt? Wie können seriöse Nachrichten von Fake News unterschieden werden? Die Schweriner Volkszeitung und die Norddeutschen Neuesten Nachrichten bieten den Schülern die aktuellsten Berichte, liefern in einem speziellen Dossierbereich "Diskussionsstoff" für den Unterricht und möchten mit ihnen in Austausch kommen.