Eldetalschule Domsühl : Randalierer zerstören Bauzäune und schlagen Scheibe ein

Ein Bild der Verwüstung zeigte sich am Dienstag auf der Baustelle der Eldetalschule Domsühl. Bauzäune wurden von Randalierern verbogen und Gullydeckel aus der Verankerung geholt. Der Bürgermeister ist sprachlos.

Domsühl | Domsühls Bürgermeister Hans-Werner Beck ist fassungslos. Auf der Baustelle der Eldetalschule Domsühl haben sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Vandalen ausgetobt. So wurden unter anderem Bauzäune verbogen und eingedrückt. „Mit roher Gewalt müssen die Täter dort vorgegangen sein, denn um die Zäune einzudrücken, braucht es schon einiges an Kraft“,...

