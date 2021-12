Räuber im Supermarkt : Polizei verhaftet Dieb in Parchim

Ein Dieb wurde auf frischer Tat in einem Parchimer Supermarkt ertappt. Beherzte Mitarbeiter und ein Autofahrer konnten ihn stoppen.

Parchim | In Parchim hat die Polizei am frühen Dienstagabend einen 35-jährigen Mann nach einem räuberischen Diebstahl in einem Discountmarkt vorläufig festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Tatverdächtige vom Verkaufspersonal dabei beobachtet, wie er sich verschiedene Gegenstände, darunter mehrere Bekleidungsstücke sowie kleinere Geräte, in den Rucks...

