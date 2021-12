Heiligabend in Parchim : Robert Stenzel und Heidrun Jessa bringen das Friedenslicht

Am 24. Dezember klingelt es in Parchim an vielen Türen: Die Gemeindepädagogen der evangelischen Stadtgemeinden überbringen die weihnachtliche Botschaft.

Parchim | Heiligabend in Parchim: In der Zeit von 14.30 bis gegen 18 Uhr läutet es an vielen Türen. Die Gemeindepädagogen der evangelischen Stadtgemeinden St. Georgen und St. Marien, Heidrun Jessa und Robert Stenzel, sind am 24. Dezember mit dem Lastenfahrrad in Parchim unterwegs, um das Friedenslicht von Bethlehem zu überbringen. Botschaft vom Weihnachtsfri...

