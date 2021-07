Für Kicken auf sattem Grün : SC Parchim: Neue Rasensprenger im Stadion am See installiert

Jahrelang musste der Rasen des Fußball-Landesligisten SC Parchim im Stadion am See per Hand bewässert werden. Eine zu hohe Belastung für den Verein. Nun erledigen hochmoderne Beregnungsanlagen den Job.

Parchim | Kicken auf sattem Grün. Das war seit Jahren der Traum des Fußball-Landesligisten SC Parchim. Bereits im Jahr 2019 beantragte der Verein deshalb Fördermittel für moderne Rasensprenge-Anlagen für den Hauptplatz im Stadion am See. Ein Jahr später folgte der zweite Antrag für eine Beregnungsanlage für den Nebenplatz. Beide wurden bewilligt – nur machte di...

