Domsühl : Sanierung der Eldetalschule beginnt

Das Gebäude der Eldetalschule in Domsühl ist baufällig und muss erneuert werden. Nach langer Planung beginnt nun die Sanierung. Die Schüler müssen jetzt auf einer Baustelle lernen.

Domsühl | Die Bagger stehen schon auf dem Hof und erste Löcher sind gebuddelt. Für die rund 300 Schüler der Eldetalschule in Domsühl wird sich in den kommenden Jahren einiges ändern. Denn ihre Schule soll nun endlich komplett saniert werden und zudem auch neue Anbauten bekommen. In der kommenden Woche sollen die Bauarbeiten starten. Die Baustelle ist bereits...

