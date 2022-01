Parchim : Schüler gestalten Ausstellung zu jüdischem Leben

Schüler des Regionalen Beruflichen Bildungszentrum haben sich mit jüdischem Leben befasst, um Ressentiments abzubauen.

Parchim | Intensiv haben sich die Schüler der Klasse 13 vom Regionalen Beruflichen Bildungszentrum in Parchim in den vergangenen zwei Wochen mit dem jüdischen Leben in Deutschland auseinandergesetzt. Tutorin Heike Anklam behandelte im Geschichtsunterricht die Thematik. Dabei ging es erst um die Judenverfolgung zur Zeit des Nationalsozialismus. Bezug zur Gege...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.