Schule „Am Alten Hafen“ in Parchim : Förderschüler gärtnern naturnah und das mit großem Erfolg

Die Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung erfüllt die Kriterien einer nachhaltigen Gartenbewirtschaftung. Dafür erhielt sie die Plakette „Natur im Garten“.

Parchim | Auf dem Hochbeet duftet es nach Minze und Salbei. Zierkürbisse verschiedener Sorten machen sich immer breiter. Eine Pflanze hat sich sogar durch den Zaun geschummelt. In diesen Tagen haben die Schüler aus der Schule „Am Alten Hafen“ in Parchim noch einmal Dill in ihrem Schulgarten ausgesät. Alter Gärtnertipp: Zum Ende des Sommers hin bleiben die Sp...

