Jugendfeuerwehr Spornitz : Schwerer Massenunfall mit neun Verletzten – Kinder üben Einsatz

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Sonnabendvormittag im Spornitzer Ortsteil Dütschow. Drei Fahrzeuge waren verwickelt und es gab mehrere Verletzte. Dieses Szenario übte die Jugendfeuerwehr für den Ernstfall.

Dütschow | Es ist zehn nach elf Uhr am Sonnabend auf einer Landstraße in Dütschow. Ein mit Gasflaschen beladener Lkw rast ungebremst in ein Multicar der Gemeinde. Ein Transporter, der gerade am überholen war, hatte ebenfalls keine Chance und fährt in die Unglücksstelle. Auch ein Radfahrer und mehrere Fußgänger werden erwischt und liegen nun teils schwer verletzt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.