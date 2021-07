Traumschüff-Theater in Parchim : Schwimmendes Wandertheater ankert vor den Hafenterrassen

Die Kultur nimmt wieder Fahrt auf: Das schwimmende Wandertheater „Traumschüff“ hat in Parchim angelegt. Am Dienstag wird das 90-Minuten-Stück „Hinter den Fenstern“ aufgeführt.

Parchim | So sieht der Sommer aus: Die Leute machen es sich auf den Parchimer Hafenterrassen gemütlich und genießen das Treiben auf dem Wasser. Am Fischerdamm ist gerade ein schwimmendes Wandertheater vor Anker gegangen, das „Traumschüff“. Dienstagabend, 6. Juli, um 20 Uhr gibt die Crew ihre Vorstellung. In dem 90-Minuten-Stück „Hinter den Fenstern“ wird Start-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.