Speedway : Dänische Power bei Parchimer Rennen um den La-Ma Pokal

Das 11. Parchimer Speedwayrennen war ursprünglich im Mai geplant, musste aber wegen Corona verschoben werden. Jetzt gingen 21 Läufe auf dem Oval des Mecklenburgrings über die Bühne.

Parchim | Motorsportfans waren am Sonntag zahlreich auf dem Mecklenburgring erschienen und verfolgten zum Teil spannende Läufe beim 11. Parchimer Speedwayrennen. Und sie sahen eine starke dänische Abordnung auf dem 320-Meter-Oval. Vier der fünf angereisten Dänen platzierten sich am Ende an der Spitze. Die vier Besten aus den Vorläufen machen dann im Finallauf u...

