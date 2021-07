Gemeinde Karrenzin : Spielplatz für die Herzfelder Kinder entsteht auf dem Dorfanger

Schon bald dürfen sich die Kinder in drei Dörfern der Gemeinde Karrenzin über neue Spielgeräte freuen. Außerdem wirft ein großes Bauvorhaben seine Schatten voraus: Die Ortsdurchfahrt von Herzfeld wird erneuert.

Herzfeld | Diese Nachricht lässt Kinderherzen höher schlagen: In der Gemeinde Karrenzin geht es in Sachen Spielplatzbau sichtbar voran. Die Gemeinde hat für die Erneuerung der Anlagen schon seit längerem einen Eigenanteil in Höhe von 10.000 Euro auf die hohe Kante gelegt. Für den Nachwuchs in Wulfsahl gibt es einen großen Kletterturm mit Rutsche sowie eine Wi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.