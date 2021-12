SV Einheit 46 Parchim : Sportverein erklärt Horst Roloff posthum zum Ehrenmitglied

Der frühere Radsportler und Begründer des Behindertensportes in Parchim starb am 13. Mai im Alter von 73 Jahren in seiner Heimatstadt.

Parchim | Der Sportverein „SV Einheit 46 Parchim“ hat Horst Roloff posthum zum Ehrenmitglied ernannt. Der frühere Radsportler und Begründer des Behindertensportes in Parchim war am 13. Mai im Alter von 73 Jahren in seiner Heimatstadt gestorben. Die Vereinsspitze wollte bereits im Frühjahr auf der Mitgliederversammlung mit dieser Auszeichnung sein sportliches...

