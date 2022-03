Volksfest in Parchim : Stadt plant großen Martinimarkt 2022 – so wie vor Corona

Die Vorbereitungen für das diesjährige Volksfest in Parchim laufen. Aktuell werden bereits die Bewerbungen von Schaustellern gesichtet.

Parchim | Er gehört zu Parchim wie die Elde: der Martinimarkt. Wird er in diesem Herbst wieder so durchgeführt werden können, wie wir ihn aus guten alten Zeiten kennen, als es noch kein Corona gab? Bei der Stadtverwaltung stellt man sich darauf ein, dass der allseits beliebte Jahrmarkt am ersten Novemberwochenende 2022 in alter Größe durchgeführt werden kann. ...

