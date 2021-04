Digitalisierung der Gremienarbeit : Stadtvertretung Parchim hat die digitale Ratsarbeit beschlossen

Nachdem der erste Anlauf im März gescheitert war, haben die Stadtvertreter dem Antrag der Unabhängigen Bürger für Parchim nun zugestimmt

Parchim | So schnell, wie nach der Sitzung des Hauptausschusses Anfang Februar angenommen, ging es dann doch nicht: In ihrer Präsenzsitzung am Mittwochabend hat die Parchimer Stadtvertretung mehrheitlich für die Umsetzung der digitalen Ratsarbeit gestimmt. Der Landtag hatte bereits Ende Januar den Weg für digitale Sitzungsformate der Kommunen frei gemacht. M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.