Parchim : Start für den Breitbandausbau

Mit einem symbolischen ersten Spatenstich im Parchimer Ortsteil Damm begannen Bauarbeiten für Verlegung des Glasfasernetzes.

Parchim | Die Karte zeigt es ganz deutlich: Die Versorgung mit ausreichend schnellem Internet ist in Parchim ein Flickenteppich. Große Gebiete und vor allem auch die Gewerbegebiete Möderitzer Weg und Vietingshof gehören noch nicht dazu, genauso wenig wie die Ortsteile Damm, Kiekindemark plus Möderitz sowie die Schulen. Am Montagvormittag war es endlich soweit: ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.