Spritpreis-Anstieg rund um Parchim : Tankstellen-Mitarbeiter bekommen Frust von Autofahrern zu spüren

Momentan werden für einen Liter Diesel rund 1,55 Euro verlangt. Auch die Benzinpreise sind in den vergangenen Wochen stark angestiegen. Das hat in Lübz auch einen Betrüger auf den Plan gerufen.

Parchim/Lübz/Goldberg | Die Preise für Benzin und Diesel sind in den vergangenen Wochen auch in Parchim, Lübz und Goldberg immer weiter nach oben geklettert. Das sorgt für Frust bei Autofahrern, die gerade in der ländlich geprägten Region weite Wege zurücklegen müssen. Das bekommen auch die Mitarbeiter an den Tankstellen zu spüren, denn an ihnen lassen einige Fahrer ihre ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.