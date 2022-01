Karnevalistischer Tanzsport : Trainer aus dem Land treffen sich zur Schulung in Parchim

Corona zum Trotz: Der Karneval-Landesverband MV plant im Frühjahr eine Fortbildung für Übungsleiter von Tanzgarden und Schautänzern. Die Fischerdamm-Sporthalle in Parchim bietet sich dafür an.

Parchim | Trainer im karnevalistischen Tanzsport aus ganz Mecklenburg-Vorpommern sind am 30. April und 1. Mai in Parchim willkommen. In der Sporthalle am Fischerdamm finden Schulungstage für Übungsleiter statt, die Tanzgarden trainieren und im Bereich Schautanz unterrichten. Ausgeschrieben wurde die Fortbildung vom Karneval-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern....

