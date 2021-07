Gastronomie in Parchim : Terrassen-Wirt Holger Nüsch sticht mit seinen Gästen wieder in See

Auf den Parchimer Hafenterrassen sind wieder Veranstaltungen möglich. Auch das Fahrgastschiff „Regina“ kann für Ausfahrten gebucht werden. Der Betreiber ist positiv gestimmt, trotz sich ständig ändernder Verordnungen.

Parchim | Wenn es in Parchim etwas zu feiern gibt, dann zieht es die Einwohner gerne zu den Hafenterrassen am Fischerdamm. Der Biergarten mit Blick auf die Elde und den Yachten, die gegenüber in der kleinen Marina liegen, verleiht der ansonsten ländlich geprägten Stadt zumindest einen Hauch von maritimem Flair. Seit 25 Jahren wird hier auf Brautpaare angesto...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.