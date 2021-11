Corona in Parchim : Testzentrum im Giebelhaus erweitert Öffnungszeiten

Betreiber reagiert auf die steigenden Corona-Fallzahlen. Bürgermeister begrüßt die neuen Testmöglichkeiten ausdrücklich

Parchim | Die Lewitz-Werkstätten erweitern angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen ab Sonnabend, 20. November, ihre Öffnungszeiten im Testzentrum Giebelhaus am Alten Markt in Parchim. Bürger können sich nun montags, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 12 bis 17 Uhr auf Covid-19 testen lassen. Auch am Sonnabend werd...

