Geschäftsleben in Parchim : Tilo Stiebe vermietet die Fass-Sauna zum Mitnehmen

Fass-Saunen lassen sich transportieren und können an vielen Orten mit einer geeigneten Zufahrt sowie genügend Platz angeheizt werden. Das brachte einen Saunagänger aus Parchim auf die Idee: Er vermietet zwei Fässer.

Parchim | Die Vorstellung klingt zu jeder Jahreszeit verlockend: Ofen an, rein in die Sauna mit Ausblick auf den eigenen Garten oder auf den See als Badewanne zur Abkühlung. Gesundheitsfördernde Schwitzkuren erfreuen sich in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Die Fakten sprechen für sich: „Rund 25 Millionen Menschen gingen im Jahr 2020 regelmäßig in die Sa...

