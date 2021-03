Corona bremst Tischtennis : Parchimer Osterturniere fallen erneut ins Wasser

Tischtennis-Traditionsturnier legt zum zweiten Mal in Folge eine Zwangspause ein. Auch Jugendturnier betroffen.

Parchim | Tischtennis und Ostern gehören in Parchim schon knapp 50 Jahre zusammen. Bis 2019 gingen 47 Veranstaltungen über die Bühne. Lange Zeit an zwei Tagen, immer Sonnabend und Sonntag, in den letzten paar Jahren nur noch Sonnabends, wurde in der Parchimer Halle geschnippelt, geschmettert und gekontert was das Zeug hält. Bis zu 200 Teilnehmer zählten die Ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.