Stilles Gedenken in Parchim : Mehr als 1600 Kerzen auf dem Schuhmarkt für Corona-Tote in MV

Netzwerk für Flüchtlinge, Demokratie und Toleranz möchte am 7. Februar in der Parchimer Innenstadt ein Lichtermeer der Solidarität entstehen lassen.

Parchim | Auf dem Schuhmarkt in Parchim sollen am Montag, 7. Februar, mehr als 1600 Kerzen angezündet werden. Jedes Licht steht für einen Menschen in Mecklenburg-Vorpommern, der in den letzten Jahren an Corona starb. Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 waren es in diesem Bundesland 1632 Patienten. Zu wenig Wahrnehmung der Verstorbenen Zu der Aktion ruft das Netzwerk für Flüchtlinge, Demokratie und Toleranz in Parchim auf. „Die lange und entbehrungsvolle Zeit der Pandemie, die unter anderem Existenzängste und weitere Sorgen und Nöte mit sich bringt, lässt inzwischen viele Menschen scheinbar abgestumpft die stetig steigende Zahl der Toten zur Kenntnis nehmen“, sagt Hanka Gatter stellvertretend für das Netzwerk und führt weiter aus: „Zweifelsohne wichtige öffentliche Diskurse über soziale, kulturelle und wirtschaftliche Folgen der Pandemie, über Corona verharmlosende und Corona verleugende Personengruppen, über Maßnahmenbefürworter und Maßnahmenkritiker, Impfbefürworter und Impfgegner lassen die Verstorbenen in den Hintergrund der Wahrnehmung rücken.“ Hinter jeder Zahl steht ein Schicksal Dabei stehe hinter jeder einzelnen Zahl ein reales und individuelles Schicksal. „Jede einzelne Kerze steht für den Verlust eines geliebten Partners, Verwandten oder eines Freundes“, sagt Hanka Gatter. Das „Lichtermeer der Solidarität“ solle daher den Fokus auf die Menschen richten, die sich nun an den Diskursen nicht mehr beteiligen können, da sie verstorben sind. Ab 17 Uhr können am 7. Februar gemeinsam die Kerzen in der Parchimer Innenstadt aufgestellt werden. Dem schließt sich ab 18 Uhr ein stilles Gedenken an. ...

