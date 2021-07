Einkaufen in Parchim : Kaufland feiert Ende der Umbauarbeiten

Nach der Übernahme von Real durch Kaufland präsentiert sich der neue Einkaufsmarkt jetzt heller, moderner und mit mehr frischen Lebensmitteln.

Parchim | Trotz der Mittagsstunde ist der Einkaufsmarkt an der Ziegendorfer Chaussee an diesem Donnerstag sehr gut besucht. Bis zum 11. April war hier der Real-Markt. Nach zwei Tagen Schließung öffnete Kaufland auf den 4300 Quadratmetern seine Türen, seitdem wurde bei laufendem Betrieb umgebaut. Inzwischen sind die Arbeiten beendet und das wurde am 8. Juli mit ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.