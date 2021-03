Heimatbund Parchim : Verein stiftet eine Winterlinde für den Rosengarten

Heimatbund macht eine Parkanlage in Parchim schöner: Am Donnerstag fand die symbolische Pflanzaktion statt.

Parchim | Symbolische Aktion am Donnerstag Nachmittag im Parchimer Rosengarten: In der Parkanlage unmittelbar neben der Katholischen Kirche wurde im Beisein von Stadtpräsidentin Ilka Rohr und Bürgermeister Dirk Flörke eine Winterlinde gepflanzt. Stifter des Baumes ist der Heimatbund Parchim. Der Verein wollte anlässlich seines 100-jährigen Jubiläums et...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.