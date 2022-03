Zoff in Ludwigslust-Parchim : Mitglieder sehen Klärungsbedarf und verschieben Regionalwahl

Nachdem Mitglieder des regionalen Unternehmerverbandes scharfe Kritik an einer Personalentscheidung der Geschäftsführung geübt haben, erreichten sie nun eine Verschiebung der Neuwahl der Regionalleitung.

Parchim | Jetzt folgte der nächste Paukenschlag. Nachdem Mitglieder des regionalen Unternehmerverbandes scharfe Kritik an einer Personalentscheidung der Geschäftsführung und des Präsidiums geübt haben, ließen sie nun die Neuwahl der Regionalleitung für die Region Ludwigslust-Parchim platzen. Die sollte in dieser Woche auf der Mitgliederversammlung in Spornit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.