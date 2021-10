Zwei Frauen auf der Walz : Wandergesellinnen aus München und Konstanz ziehen durch Parchim

Der Zufall führte die Bierbrauerin Lisa Goldmann und die Winzerin Franziska Schilling am Dienstag durch die hiesige Kreisstadt. Sie sind auf der Walz.

Parchim | Den Schlafsack haben sie immer dabei. Wo sie ihn abends ausrollen oder ob sie ihr müdes Haupt gar auf ein Gästesofa betten dürfen, wissen Lisa Goldmann und Franziska Schilling morgens nicht. Am Dienstag führte sie der Zufall nach Parchim. Südlich von Berlin fanden die Wandergesellinnen am Vormittag eine Mitfahrgelegenheit. Hätte es nicht so geregne...

