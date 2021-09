Parchim : Was Hobbyangler vor dem nächsten Ausflug wissen sollten

Karpfen, Hecht, Aal, Barsch und Co. – Die Seen und Flüsse in und um Parchim sind voll mit Fisch. Zwei Angel-Profis geben Tipps für Gelegenheits-Petrijünger, damit der nächste Fang gelingt.

Parchim | Petri Heil am Wockersee: Bernhard Fandrich (67) und Peter Doege (56) sind absolute Profis, wenn es um das Fischen in den Gewässern in und um die Eldestadt geht. Beide engagieren sich im hiesigen Kreisanglerverband. Fandrich war dort viele Jahre Jugendbeauftragter und koordinierte die Jugendarbeit, Doege ist bis heute der Gewässerwart des Verbands und ...

