Mecklenburger Landpute Severin : Wie konnte Armin Kremer so schnell auf Bio umstellen?

Seit Jahresbeginn verkauft das Severiner Unternehmen nur noch Bioprodukte. Geschäftsfüher Armin Kremer erklärt, wie das scheinbar von einem Tag auf den anderen möglich wurde und wie die Reaktionen sind.

Severin | Egal ob Hähnchen, Putenrollbraten, Leberwurst oder Bulette: Alle Produkte im Severiner Hofladen tragen inzwischen das Biosiegel. Und das ist auch so in den Filialen in Parchim, Schwerin, Rostock und Wismar sowie auf den vielen Wochenmärkten zwischen Plau am See und Lauenburg so. Gleich zu Jahresbeginn meldete die Mecklenburger Landpute mit Stammsitz i...

