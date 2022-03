Bruch im Abwasserkanal : Wiesenring in Parchim ist halbseitig gesperrt

Der Verkehr wird derzeit mit einer Ampelanlage an der Baustelle vorbei geleitet.

Parchim | Am Wiesenring in Parchim kommt es aktuell zu Verkehrseinschränkungen. Grund ist ein Bruch im Abwasserkanal und dadurch entstandene Fahrbahnabsenkungen. Darüber informiert die Stadt Parchim in einer kurzen Mitteilung. Der Verkehr werde derzeit mit Hilfe einer Ampelanlage an der Baustelle vorbei geleitet. Wie lange die Arbeiten andauern werden, kann ...

