Zeichen der Solidarität : Hauswand in Parchim leuchtet grün für Flüchtlinge

Mit einer Lichtinstallation machte das Netzwerk für Flüchtlinge Parchim auf die teils dramatische Situation der Geflüchteten an der EU-Außengrenze aufmerksam.

Parchim | Vollständig grün leuchtete am Freitagabend eine Hausfassade in der langen Straße Parchim. Dazu erhellten grüne Kerzen den Gehweg. Die Aktion ging vom Netzwerk für Flüchtlinge in Parchim aus. „Wir wollen uns damit solidarisch mit den Menschen erklären, die derzeit von Belarus nach Polen in die EU wollen“, erklärte Organisatorin Hanka Gatter. Zusamme...

