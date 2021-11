Zuwendungsbescheid übergeben : Eldetalschule in Domsühl wird endlich saniert

Die Eldetalschule Schule in Domsühl soll teilerweitert und saniert werden. Wirtschaftsminister Harry Glawe hatte am Montag einen Zuwendungsbescheid für die Maßnahme an das Amt Parchimer Umland übergeben.

Domsühl | Die Eldetalschule in Domsühl soll teilerweitert und saniert werden. Das geht aus einer Pressemitteilung des Wirtschaftsministeriums von Mecklenburg-Vorpommern hervor. Wirtschaftsminister Harry Glawe hatte am Montag einen Zuwendungsbescheid für die Maßnahme an das Amt Parchimer Umland übergeben. „Die Sanierung und die Erweiterung an der Schule sind dri...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.