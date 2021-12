Attacke in Parchim : Jugendlicher versprüht Reizgas im Schulbus

Bei einer Auseinandersetzung in einem Schulbus in Parchim wurden zwei Schüler verletzt.

Parchim | Ein 15-jähriger Jugendlicher soll am Mittwochmorgen in Parchim augenreizendes Spray in einem Schulbus eingesetzt haben. Bei dem Vorfall an einer Haltestelle im Ziegeleiweg wurden ein 16-jähriger Schüler und eine zehnjährige Schülerin leicht verletzt, informiert die Polizeiinspektion Ludwigslust. Beide mussten anschließend ambulant behandelt werden. Fü...

