A24: Ein Verletzter bei Zusammenstoß zwischen LKW und PKW

von svz.de

23. Oktober 2019, 15:21 Uhr

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem LKW und einem PKW ist am Mittwochvormittag auf der BAB 24 bei Parchim ein 68-jähriger Mann leicht verletzt worden. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 27.000 Euro. Vermutlich hatte ein Überholmanöver des LKW- Fahrers den Zusammenstoß ausgelöst. Allerdings dauern die Ermittlungen zur genauen Unfallursache noch an. Der leicht verletzte PKW- Fahrer wurde vor Ort medizinisch behandelt.