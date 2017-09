Mestlin : Ab morgen ein Schulkind

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael-Günther Bölsche 1 von 1

Wenn morgen erstmals die Abc-Schützen mit ihren Ranzen und den großen Schultüten die Klassenräume betreten, dann gehört auch der siebenjährige Kalle Klaffki dazu. Er wird mit 15 weiteren Mädchen und Jungen in der Grundschule Mestlin eingeschult. Die feierliche Veranstaltung findet in der Turnhalle statt und traditionell werden die älteren Schüler die Neuen begrüßen und haben dafür ein Programm einstudiert. Anschließend geht es erstmals als Schulkind in den Klassenraum, wo die Abc-Schützen von ihrer Klassenlehrerin Ute Neumann in Empfang genommen werden.

Im Amt Goldberg-Mildenitz gibt es neben der Mestliner Grundschule, die auch eine Kneipp-Schule ist, die Grundschule in der Stadt Goldberg. Dort werden am morgigen Sonnabend 20 Mädchen und Jungen als Erstklässler feierlich begrüßt.



von Michael-Günther Bölsche

erstellt am 01.Sep.2017 | 05:00 Uhr