Grebbin : Aktionstag im Kälberhort

Grebbin Der Kälberhort Grebbin veranstaltet am morgigen Sonnabend einen Aktionstag, an dem Ehrenamtliche und Interessierte die Einrichtung besichtigen und gemeinsam weiter ausbauen können. „Der Kälberhort lebt von ehrenamtlichem Engagement. Jeder, der unter Anleitung mit anpacken oder uns einfach kennenlernen möchte, ist willkommen“, sagt Maik Kindler, Betreiber des Kälberhorts.

Auf dem Programm stehen unter anderem Kärchern, Streichen und einfache Baumaßnamen auf dem neuen Grundstück – und natürlich Stall ausmisten. Erst vor wenigen Monaten hat eine Erbengemeinschaft dem Kälberhort ein Grundstück mit Stall für ein geringes Entgelt zur Verfügung gestellt. „Das neue Objekt ist ideal, um die Kälbchen in einem kleinen Gruppenverband unterzubringen und großzuziehen“, so Kindler. „Bevor die ersten Frühchen einziehen dürfen, muss allerdings noch einiges getan werden.“ Treffpunkt ist am Sonnabend ab 10 Uhr in der Fritz-Reuter-Straße 28 in Grebbin. Der Aktionstag endet mit einem gemeinsamen Grillen. Teilnehmende können gerne ein Zelt mitbringen, um vor Ort zu übernachten. Hunde sind willkommen. Um Verpflegung und Werkzeug einzuplanen, bittet der Kälberhort um eine kurze, formlose Anmeldung unter kaelberhort@gmail.com.