Dargelützer Sommerfest : Auf einen Tanz ins Clubhaus

Dargelützer feiern in gemütlicher Runde ihr Sommerfest

von Carlo Ihde

20. August 2018, 12:00 Uhr

Einen Termin für ein Sommerfest zu finden, an dem zeitlich auch alle können, das sei auch bei einem Dörfchen mit nur knapp 70 Einwohnern nicht so leicht, so Heinrich Fauck, Vorstand des Dorfclubs.

Durch die Fußball-WM habe sich der Termin weiter nach hinten im Kalender verschoben. Doch in diesem langen und heißen Sommer war das Risiko, dass die Veranstaltung ins Wasser fällt, dann doch gering. „Wir sind richtig froh, dass wir noch einen so schönen Tag erwischt haben“, sagte die Dargelützerin Marina Raddatz. Und so konnten die Einwohner und Gäste, trotz ungewöhnlichem Hochzeitsdatum und den Einschulungen am Sonnabend ihr sommerliches Dorffest rund um das Clubhaus feiern.

Open End oder eben so lange, wie die Stimmung trägt. „Obwohl, manchmal feiern die Alten länger als die Jungen. Gerade weil von den älteren Gästen viele regelmäßige Tanztee-Besucher sind“, sagte Fauck mit einem Augenzwinkern. Von eben jenem Tanztee in Rom kennen sie sich, erzählte Waltraut Warncke aus Kossebade, die mit ihrem Mann Gerhard auch befreundete Paare aus dem Tanzfreundeskreis aus Crivitz und Parchim mitgebracht hatte. Und bei der Wärme tanzen? „Na ja“, so Waltraut Warncke, „uns war das in den letzten Wochen bald ein bisschen zu warm, wir sind das nicht gewohnt. Es wird auch Zeit, dass es ein bisschen kühler und feuchter wird, damit die Pflanzen noch ein bisschen wachsen.“

Am Abend wurde es dann ein wenig lauschiger in Dargelütz. Klar wurde dann zur Musik von DJ Tommy aus Satow getanzt, aber nicht nur, denn „es geht auch ums Schnattern“, sagte Warncke freudig. Und noch etwas gehört zu diesem scheinbar endlosen Sommer: Überall wird gegrillt „Ich habe aber nicht das Gefühl, dass schon genug gegrillt wurde“, meinte Günter Schulze, vom Vorstand des Dorfclubs, während er eifrig Fleisch und Würstchen über den Flammen wendete. Familiär und gemütlich gehe es in Dargelütz wie auch beim Sommerfest oder den anderen Partys im Clubhaus zu. „Es kommt immer darauf an, was man mag. Für manchen dürfte es sicher etwas mehr Trubel sein, aber ich finde die Ruhe in Dargelütz einfach schön“, so Schulze.