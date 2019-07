Galerie „ebe“ : Ausstellung und Skulpturenpark

Bilder von Paul-Oskar Seese und Werke anderer Künstler noch bis zum 3. August in der Galerie „ebe“ zu sehen

von svz.de

29. Juli 2019, 09:58 Uhr

Gabriele Knües

Ein interessantes Arrangement in Sachen Kunst ist derzeit in der Galerie „ebe“ zu finden: Bilder des Parchimer Malers Paul-Oskar Seese in den Ausstellungsräumen und vierundzwanzig Skulpturen von zehn verschiedenen Künstlern im Garten des Galeristen Eckhard Bergmann.

Das große Galerie-Sommerfest bildete den gelungenen Auftakt zu dieser Exposition und zog eine Vielzahl Besucher in die Lübzer Chaussee. Da kamen Fans des Musikerduos Zöllner/Gensicke, die live aufspielten, Fans des Malers Seese, Skulpuren – Liebhaber und Fans aller drei Kunstsparten, es herrschte ein reges Treiben in und um die Galerie „ebe“. „Paul-Oskar Seese war ein toller Pädagoge, der stets mit Lob motivierte“, erinnert sich Eckhard Bergmann. Er selbst zählte zu seinen Schülern und hat mit der Ausstellung dieser bekannten Parchimer Persönlichkeit, vielen seiner Bewunderer einen Herzenswunsch erfüllt. Auch im Skulpturenpark sind einige seiner Werke zu sehen. Sie sind dabei in guter Gesellschaft mit Werken von Christine Dewerny, Heinz Willig, Frank Göckeritz, Maximilian Schmiedel und auch Bergmann selbst. Zwischen Bäumen und Rosen lässt es sich wunderbar von Skulptur zu Skulptur schlendern und ganz in Ruhe die Vielfalt entdecken. Ein wunderbarer Ausflugstipp für die kommenden Sommertage.

Für alle, die das Sommerfest 2019 bei „ebe“ verpasst haben, sei an dieser Stelle schon einmal verraten, dass es 2020 eine weitere Auflage gibt. Die wird dann etwas ganz Besonderes, denn „ebe“ feiert im kommenden Jahr das 30. Galeriejahr.

„Sehen kommt vor dem Kunst-machen“, hat Paul-Oskar Seese einmal gesagt. Das gilt in jedem Fall für den Blickwinkel des Künstlers, für alle, die gerne Kunst betrachten, ist es jedoch das Sehen nach dem Kunst-machen. Lassen wir uns darauf ein. Der Skulpturenpark ist noch bis 3. August geöffnet, die Seese-Ausstellung bis Ende August.

Galerie „ebe“, Lübzer Chaussee 7 in Parchim

Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag und Sonntag 14 bis 19 Uhr und nach Vereinbarung, Telefon: 0151/18004308