Baustelle nahe Stolpe : Autobahn-Umleitung direkt durch Parchim

von Carlo Ihde

15. Januar 2019, 09:16 Uhr

Am Mittwoch wird die Verkehrsdichte in der Kreisstadt voraussichtlich zeitweise deutlich ansteigen. Die Stadtverwaltung hat vom Straßenbauamt Güstrow die Mitteilung erhalten, dass der Autobahnverkehr am Mittwoch zwischen 9 und 15 Uhr über Parchim umgeleitet wird. Das teilte das Rathaus gestern mit. Die Umleitung betrifft den Verkehr aus Richtung Berlin in Fahrtrichtung Hamburg. Die Verkehrsteilnehmer werden über die Bundesstraße 321 ab der Anschlussstelle Suckow durch Parchim und auf der B191 zur Anschlussstelle Neustadt-Glewe geleitet. Im Bereich Stolpe müsse über der Autobahn eine Freileitung erneuert werden, begründet das Straßenbauamt die Maßnahme. Autofahrer und Anwohner werden um Verständnis gebeten.