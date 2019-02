Mestlin : Autorin liest

Corinna Bomann ist in der Dorfbibliothek zu Gast

07. Februar 2019, 09:36 Uhr

Seit rund eineinhalb Jahren existiert die Mestliner Dorfbibliothek. Sie wurde in den Räumen des ehemaligen Friseurgeschäftes an der Giebelseite des Gebäudes Marx-Engels-Platz 6 (ehemalige Gaststätte) eingerichtet. An der Einrichtung haben sich etliche Einwohner aktiv beteiligt und mit Unterstützung von Firmen sind ansehnliche Räumlichkeiten entstanden. Ein Problem waren die Bücher, ohne die nun mal keine Bibliothek auskommen kann. „Wir hatten die Bevölkerung aufgerufen, uns mit Bücherspenden zu unterstützen und einen Anfangsbestand zu ermöglichen“, erzählt Annegret Evers. Das hat auch gut geklappt und so verfügt die Einrichtung heute über rund 1500 Bücher, vom Krimi über Romane bis hin zu Sach- und Kinderbücher. Da im Fernsehen viele Kochsendungen laufen, ist auch die Nachfrage nach Kochbüchern gestiegen und so sind auch diese auszuleihen. Stolz ist man darauf, dass unter den vielen Nutzern dieser Einrichtung schon etwa 25 Stammleser sind. Die Dorfbibliothek und der Mestliner Kulturverein haben nun für den 19. Februar eine interessante Schriftstellerlesung geplant, es ist die erste dieser Art. Für den Nachmittag haben sie eine namhafte Autorin für diese Veranstaltung gewinnen können. „Corina Bomann, eine in Parchim geborene und anerkannte Schriftstellerin, hat zugesagt und wird aus ihrer Schweden-Saga vorlesen“, freuen sich Annegret Evers von der Dorfbibliothek und Lotti Hansen vom Kulturverein. Beginn ist um 14.30 und der Nachmittag in der Begegnungsstätte wird eingeleitet mit einer kleinen Kaffeetafel und frischem Kuchen.

Die Veranstalter bitten allerdings um eine Voranmeldung, um besser planen zu können. Meldungen bitte unter Telefon 038 727 80157 oder 038 727 81725.